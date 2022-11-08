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В Татарстане за сутки выявили 108 случаев COVID-19

11:03, 08.11.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки выявили 108 случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане коронавирус выявили у 108 человек. Всего на 8 ноября в республике зарегистрировано 188 486 случаев COVID-19.

Госпитализировали за минувшие сутки 36 татарстанцев. Вылечились за это время 158 человек. Всего на сегодняшний день в республике зарегистрировано 185 354 случая выздоровления.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Случаев смерти от коронавируса за последние сутки в Татарстане не зарегистрировано. Всего от COVID-19 умерли 2 005 жителей республики, следует из данных федерального оперштаба.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 8 ноября читайте в подборке интернет-газеты.

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