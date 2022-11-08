Юрист рассказал, кому переходит недвижимость в случае смерти одаряемого

В случае смерти одаряемого дарение недвижимости остается в силе. Об этом «Известиям Мордовии» рассказал заслуженный юрист России и региона Иван Филимонов.

— В договоре дарения может быть прописано право дарителя отменить дарение в случае, если он переживает одаряемого. Если же этого условия ваш договор не содержит, то после смерти одаряемого дарение, к сожалению, не отменяется. Подаренная недвижимость, вместе с другим имуществом умершего, перейдет к наследникам, — подчеркнул он.

Фото: realnoevremya.ru

По словам Филимонова, если умерший оставил наследственный договор, подаренная недвижимость перейдет человеку, указанному в нем.

— Если таких документов не составлялось — все получат наследники по закону. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители (они наследуют в равных долях). Если таких родных нет, наследство получат родственники следующих очередей, — отметил юрист.

В России предложили наделить детей под опекой правом наследования. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Он напомнил, что гражданское законодательство определяет семь очередей наследования имущества по степени родства. В шестой очереди при отсутствии более близких родственников право на наследство возникает у двоюродных племянников и племянниц, в седьмой — у пасынков, падчериц, мачех и отчимов.



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Елизавета Пуншева