В России выявили 5 617 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 5 617 случаев заболевания коронавирусом, госпитализировали 582 человека. Всего заболевших по стране выявили 21 459 284 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 5 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 7 819 человек, всего выздоровевших — 20 849 598 человек. За сутки коронавирус унес жизни 67 россиян, всего от инфекции скончались 390 526 человек.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко