Главное о коронавирусе на 5 ноября: британец с COVID-19 выздоровел спустя 411 дней, риск вирусной «тридемии»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане число выздоровевших приближается к 185 тысячам

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 128 человек. Всего на 5 ноября в республике зарегистрировано 188 135 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 184 953 человека, за минувшие сутки — 173. Всего скончались 2 005 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 22 человек.

На базе «Спутника V» хотят создать универсальную вакцину от всех коронавирусов

За последние сутки в России выявили 5 617 случаев коронавируса, выздоровели 7 819 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 459 284, а выздоровевших — до 20 849 598. Госпитализировали за сутки 582 человека. Умерли 67 россиян за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 390 526 человек.

Таиланд может принимать россиян без коронавирусных ограничений, заявил в интервью ТАСС посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават: «Таким образом, никакого карантина и никаких дополнительных документов не требуется».

На базе «Спутника V» могут создать универсальную вакцину от всех коронавирусов, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Для этого ученым необходимо завершить фундаментальные исследования, отметил он: «Нам нужно ответить на вопрос: какова норма реакции B-клеток, которые образуются и продуцируют антитела в результате введения «Спутника V».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова, объяснила, зачем пациенту нужно в случае простуды уточнять диагноз и выяснить, не заболел ли он коронавирусом. По ее словам, пациент должен понимать, чем болен, чтобы скорректировать свое поведение и не навредить окружающим людям.

Александр Лукашенко: COVID-19 создали для того, чтобы развалить государства

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 632 230 940 раз, 6 599 609 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (97 729 653). На второй строчке — Индия (44 659 447), на третьей — Франция (37 140 238), на четвертой — Германия (35 823 771), на пятой — Бразилия (34 849 063).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 072 561). За ними следуют Бразилия (688 332), Индия (530 486), Россия (382 578, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 424).



За время пандемии было сделано 12 846 772 003 инъекции вакцины против коронавируса.

В США число заболевших респираторными вирусами начало расти на несколько недель раньше обычного. По данным The Wall Street Journal, существует риск тридемии — тройной пандемии коронавируса, гриппа и респираторно-синцитиального вируса (РСВ). Например, совокупный показатель госпитализаций из-за гриппа в США является самым высоким в этот сезон с 2010—2011 годов — 2,9 случая на 100 тыс. человек.

Пандемия COVID-19 была организована искусственно, выразил мнение президент Белоруссии Александр Лукашенко: «К чему это было: чтобы опустить весь мир и прежде всего Китай, опустить экономику, развалить государства. А кто бы поднялся на этом? Тот, кто деньги печатает».

Фото: president.gov.by

Житель Великобритании вылечился от коронавируса спустя 411 дней, что стало рекордом не только в стране, но в мире, сообщает Sky News. Речь идет о 59-летнем пациенте с ослабленной иммунной системой и пересаженной почкой. Он заболел в декабре 2020 года, и с тех тесты продолжали оставаться положительными вплоть до января 2022 года.

Дарья Пинегина