В Татарстане за сутки зарегистрировали 128 новых случаев заражения коронавирусом
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 128 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 22 человека. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Всего на 5 ноября в Татарстане выявили 188 135 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 184 953 человека, в том числе 173 за минувшие сутки.
Умерли за весь период 2 005 человек, летальных случаев за сутки не зарегистрировали.
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