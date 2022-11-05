В Татарстане за сутки зарегистрировали 128 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 128 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 22 человека. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 5 ноября в Татарстане выявили 188 135 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 184 953 человека, в том числе 173 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 005 человек, летальных случаев за сутки не зарегистрировали.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко