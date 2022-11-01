В России подтвердились 5 252 новых случая COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 5 252 случая заражения коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 21 434 758 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По данным на 1 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 9 308 человек. Всего вылечившихся — 20 812 505 россиян.

За сутки коронавирус унес жизни 72 россиян. Всего от инфекции скончались 390 247 человек.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко