Сегодня в Татарстане кратковременная метель и до +4 градусов

Во вторник, 1 ноября, в Татарстане облачная погода. Синоптики прогнозируют снег, в том числе мокрый, и гололедицу на дорогах.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит 0..+4 градусов. В Казани и Набережных Челнах ожидается от +1 до +3 °С.

Синоптики также предупреждают, что днем в восточных районах республики возможна кратковременная метель. Ожидается умеренный северо-западный, северный ветер, порывы которого могут местами достигать до 15—17 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По прогнозу синоптиков, до 3 ноября в Татарстане ожидается снег, в том числе мокрый. В отдельных районах республики прогнозируется «сильный ветер северной четверти» — его порывы могут достигать 15—18 м/с.

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Татьяна Демина