В России зафиксировали 7 107 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрировали 7 107 зараженных коронавирусом. Всего на 29 октября в стране выявлено 21 416 922 случая заболевания COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.

За сутки в больницы попали 1 330 россиян. Выздоровели за это время 11 527 человек. Всего на сегодняшний день зафиксировано 20 787 116 случаев выздоровления от коронавируса.

Умерли от COVID-19 с начала пандемии 390 029 жителей России. Из них 79 скончались за последние сутки.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Максим Кокунин