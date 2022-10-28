В России зафиксировали 7 606 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за последние сутки зарегистрировали 7 606 зараженных коронавирусом. Всего на 28 октября в стране выявлено 21 409 815 случаев заболевания COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.

За сутки в больницы попали 1 268 россиян. Выздоровели за это время 11 685 человек. Всего на сегодняшний день зафиксировано 20 775 589 случаев выздоровления от коронавируса.

Умерли от COVID-19 с начала пандемии 389 950 жителей России. Из них 78 скончались за последние сутки.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Максим Кокунин