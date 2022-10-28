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Число случаев заражения COVID-19 в Татарстане превысило 187 тысяч

11:03, 28.10.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Число случаев заражения COVID-19 в Татарстане превысило 187 тысяч
Фото: realnoevremya.ru

За минувшие сутки в Татарстане коронавирусом заразились 142 человека. Всего на 28 октября в республике зарегистрировано 187 043 случая COVID-19.

Госпитализировали за сутки 27 заболевших татарстанцев. Выздоровели за это время 198 пациентов. Всего от коронавируса за время эпидемии вылечился 183 551 житель республики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новых случаев смерти от COVID-19 за последние сутки в Татарстане не выявили. Всего зарегистрировано 2 005 умерших от коронавируса.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 28 октября читайте в подборке интернет-газеты.

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Максим Кокунин
ОбществоМедицина Татарстан

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