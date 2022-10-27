В России зафиксировали 7 849 новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки зарегистрировали 7 849 зараженных коронавирусом. Всего на 27 октября в стране выявлено 21 402 209 случаев заболевания COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.
За сутки в больницы попали 1 316 россиян. Выздоровели за это время 12 040 человек. Всего на сегодняшний день зафиксировано 20 763 904 случая выздоровления от коронавируса.
Умерли от COVID-19 с начала пандемии 389 872 жителя России. Из них 82 скончались за последние сутки.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 27 октября читайте в подборке интернет-газеты.
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