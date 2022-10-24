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В России зарегистрировали 7 329 новых случаев COVID-19 за сутки

11:36, 24.10.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 7 329 новых случаев COVID-19 за сутки
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за минувшие сутки выявили 7 329 новых случаев COVID-19, всего — 21 380 264. Об этом сообщает оперштаб.

475 россиян госпитализировали за сутки. За это же время 8 329 пациентов выздоровели. Общее число вылечившихся достигло 20 727 435.

89 пациентов скончались за сутки. С начала пандемии умерли 389 626 россиян.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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