В России зарегистрировали 7 329 новых случаев COVID-19 за сутки
В России за минувшие сутки выявили 7 329 новых случаев COVID-19, всего — 21 380 264. Об этом сообщает оперштаб.
475 россиян госпитализировали за сутки. За это же время 8 329 пациентов выздоровели. Общее число вылечившихся достигло 20 727 435.
89 пациентов скончались за сутки. С начала пандемии умерли 389 626 россиян.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 24 октября читайте в подборке интернет-газеты.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым