В России выявили 8 672 новых случая COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России зафиксировали 8 672 заболевших COVID-19. Всего на 23 октября в стране зарегистрировано 21 372 935 случаев коронавируса, следует из данных федерального оперштаба.

Вылечились от коронавируса за последние сутки 10 578 пациентов. Всего выздоровели 20 719 106 жителей России.

Госпитализировали за сутки 662 заразившихся COVID-19 человека. Умерли за это время от вируса 88 россиян, всего с начала пандемии — 389 537.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 23 октября читайте в подборке интернет-газеты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина