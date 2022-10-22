В России выявили 9 348 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 9 348 случаев заболевания коронавирусом, госпитализированы 1 466 человек. Всего заболевших по стране выявили 21 364 263 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 22 октября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 15 035 человек, всего выздоровевших — 20 708 528 человек. За сутки коронавирус унес жизни 90 россиян, всего от инфекции скончались 389 449 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Маргарита Головатенко