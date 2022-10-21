Число случаев заражения коронавирусом в Татарстане превысило 186 тысяч

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки выявили 161 новый случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 186 009, следует из данных федерального оперштаба.

Еще 41 пациент госпитализирован, 158 человек выздоровели за сутки. Всего с начала пандемии от COVID-19 в республике вылечили 181 900 человек.

За сутки в Татарстане выявили 1 случай смерти от коронавируса. Всего зарегистрировано 2 005 умерших.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Максим Кокунин