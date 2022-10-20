В Татарстане за минувшие сутки выявили 199 новых случаев коронавируса

В Татарстане за последние сутки выявили 199 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 185 848, следует из данных федерального оперштаба.

Еще 44 пациента госпитализированы, 738 человек выздоровели за сутки. Всего с начала пандемии от COVID-19 в республике вылечили 181 742 человека.

За сутки в Татарстане не выявили случаев смерти от коронавируса. Всего зарегистрировано 2 004 умерших.

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Максим Кокунин