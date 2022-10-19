«Ак Барс» обыграл «Металлург», прервав серию поражений
«Ак Барс» обыграл «Металлург» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1. 1:0).
Казанцы прервали антирекордную серию поражений, составлявшую шесть матчей. Последнее поражение «Ак Барс» потерпел от «Трактора».
В следующем матче регулярного чемпионата «Ак Барс» 22 октября примет «Салават Юлаев».
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