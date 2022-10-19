Новости спорта

22:12 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» обыграл «Металлург», прервав серию поражений

22:05, 19.10.2022
«Ак Барс» обыграл «Металлург», прервав серию поражений
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» обыграл «Металлург» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1. 1:0).

Казанцы прервали антирекордную серию поражений, составлявшую шесть матчей. Последнее поражение «Ак Барс» потерпел от «Трактора».

В следующем матче регулярного чемпионата «Ак Барс» 22 октября примет «Салават Юлаев».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также