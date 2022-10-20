В России смертность во втором полугодии 2022 года вернулась к допандемийному уровню

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России показатели смертности вернулись к уровню, который фиксировался до пандемии коронавируса. Об этом заявил помощник министра здравоохранения страны Алексей Кузнецов.



— Благодаря совершенствованию подходов к организации и оказанию медицинской помощи при хронических неинфекционных заболеваниях показатели смертности во втором полугодии 2022 года вернулись к допандемийному уровню, — сообщил он.

Эксперты считают, что «показатель ожидаемой продолжительности жизни в 2022 году растет и по итогам года может превзойти целевое значение в 71,03 года, установленное Единым планом по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года», передает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Пандемия COVID-19 привела к самому сильному снижению средней продолжительности жизни в наиболее развитых странах со времен Второй мировой войны. К такому выводу пришли исследователи Оксфордского университета, изучившие данные в 29 странах, в том числе европейских, а также Чили и США.



В России ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 3,3 года за 2 года пандемии. Согласно указу президента России о национальных целях, ожидаемая продолжительность жизни в стране к 2030 году должна достигнуть 78 лет.



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Илина Хакимова