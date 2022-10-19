За сутки в России зарегистрировали 10 656 случаев COVID-19
В России за последние сутки выявили 10 656 новых случаев COVID-19, всего с начала пандемии — 21 335 087. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
Госпитализировали 1 583 пациента за сутки, выздоровели 20 859 россиян. Общее число выздоровевших достигло 20 659 469.
Скончались 92 пациента за сутки. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 389 176 россиян.
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