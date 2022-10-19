За сутки в России зарегистрировали 10 656 случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 10 656 новых случаев COVID-19, всего с начала пандемии — 21 335 087. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Госпитализировали 1 583 пациента за сутки, выздоровели 20 859 россиян. Общее число выздоровевших достигло 20 659 469.

Скончались 92 пациента за сутки. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 389 176 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 19 октября читайте в подборке интернет-газеты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин