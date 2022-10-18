За сутки в России зарегистрировали 9 474 случая COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за последние сутки выявили 9 474 новых случая COVID-19, всего с начала пандемии — 21 324 431. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Госпитализировали 1 937 пациентов за сутки, выздоровели 20 252 россиянина. Общее число выздоровевших достигло 20 638 610.

Скончался 91 пациент за сутки. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 389 084 россиян.



Фото: стопкоронавирус.рф

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 18 октября читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин