В Татарстане за минувшие сутки выявили 218 новых случаев COVID-19
В Татарстане за последние сутки выявили 218 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 185 449.
Еще 36 пациентов госпитализировали, 561 человек выздоровел за сутки. Всего с начала пандемии от COVID-19 в республике вылечили 180 283 человека.
За сутки в Татарстане не зарегистрировали случаев смерти от коронавируса. Всего зафиксировали 2 004 летальных случая.
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