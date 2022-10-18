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В Татарстане за минувшие сутки выявили 218 новых случаев COVID-19

11:16, 18.10.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки выявили 218 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки выявили 218 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 185 449.

Еще 36 пациентов госпитализировали, 561 человек выздоровел за сутки. Всего с начала пандемии от COVID-19 в республике вылечили 180 283 человека.

За сутки в Татарстане не зарегистрировали случаев смерти от коронавируса. Всего зафиксировали 2 004 летальных случая.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 18 октября читайте в подборке интернет-газеты.

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Максим Кокунин
ОбществоМедицина Татарстан

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