Черный байховый чай в Татарстане подорожал в 1,2 раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за 9 месяцев 2022 года в 1,2 раза подорожал черный байховый чай, подсчитало «Реальное время» на основе данных официальной статистики. К 10 октября средняя цена составила 1 037 рублей за килограмм.



Согласно данным Татарстанстата, на 10 января черный байховый чай в республике стоил в среднем 860,28 рубля за килограмм. В конце прошлого года его стоимость оценивалась в 857,5 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале октября средняя цена на черный байховый чай в Татарстане осталась без изменений.

Напомним, сахар-песок в Татарстане за 9 месяцев подорожал на четверть. На 10 января он стоил 52,71 рубля за килограмм, а к 10 октября средняя цена достигла 65,38 руб./кг.



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Татьяна Демина