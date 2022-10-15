В России зарегистрировали 13 384 случая COVID-19

В России выявили 13 384 новых случаев COVID-19, всего — 21 292 200. Об этом сообщается на сайте оперштаба.

1 657 пациентов с коронавирусом госпитализировали, выздоровели за сутки 26 130 человек. С начала пандемии от COVID-19 вылечились 20 585 404 россиян. Скончались за сутки 98 пациентов. Общее число умерших от инфекции достигло 38 807.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

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Татьяна Леухина