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За последние сутки в России выявили 15 477 случаев заболевания коронавирусом

11:23, 13.10.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За последние сутки в России выявили 15 477 случаев заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 15 477 случаев заболевания COVID-19. Всего заболевших по стране зафиксировано 21 264 080 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 13 октября, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 30 793 человека. Всего вылечившихся — 20 531 754 россиянина.

За сутки коронавирус унес жизни 101 заболевшего. Всего в России от инфекции скончались 388 610 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 13 октября читайте в подборке интернет-газеты.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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