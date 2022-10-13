За последние сутки в России выявили 15 477 случаев заболевания коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 15 477 случаев заболевания COVID-19. Всего заболевших по стране зафиксировано 21 264 080 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 13 октября, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 30 793 человека. Всего вылечившихся — 20 531 754 россиянина.

За сутки коронавирус унес жизни 101 заболевшего. Всего в России от инфекции скончались 388 610 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко