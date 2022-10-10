В России возобновили производство упаковки «Тетра Пак» в полноцветном дизайне

Бывшая российская «дочка» «Тетра Пак» возобновила производство упаковки в полноцветном дизайне. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— Перед запуском продукция нового поставщика успешно прошла тесты на соответствие самым строгим требованиям качества и пищевой безопасности в независимой лаборатории, а результаты тестов признаются и за пределами России, — приводит «РИА Новости» заявление.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Картон начал поступать от азиатских поставщиков.

— В конце сентября мы переименовали юридическое лицо в АО «Упаковочные системы». Работа над созданием нового бренда пока продолжается, — пояснили в компании.

Шведский производитель упаковки Tetra Pak объявил об уходе из России в конце июля. Такое решение приняли из-за невозможности поддерживать операционную деятельность компании. Совокупное влияние экспортных ограничений в отношении России привело к нарушениям в цепочках поставок.

Уже тогда отмечалось, что российское подразделение будет действовать как самостоятельная организация. Она сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на предприятии в Московской области, а также на развитии надежных цепочек поставок с растущей долей локальных поставщиков. СМИ сообщали, что сумма продажи 100% российского Tetra Pak составит €1.



Весной этого года у отечественных производителей начались проблемы с нехваткой упаковки для пищевых продуктов. 11 марта о снижении объемов производства упаковки в России сообщила шведская группа Tetra Laval, в которую входят Tetra Pak, Sidel и DeLavalTetra Pak.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина