Представитель МИД Захарова: реакция Киева на ЧП на Крымском мосту показала его сущность

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей на факт чрезвычайного происшествия на Крымском мосту.



— Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности, — приводит RT ее слова.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что взрыв на Крымском мосту — это лишь «начало».

Фото: pixabay.com

Сегодня утром на Крымском мосту произошло возгорание цистерн с топливом. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Частично обрушились два автомобильных пролета моста.

Президент России Владимир Путин получил доклады о происшествии. Было принято решение о создании правительственной комиссии. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от субботнего ЧП на Крымском мосту в 200—500 млн рублей.



Между Крымом и Краснодарским краем после ЧП на мосту запустят суда для перевозки пассажиров.

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Маргарита Головатенко