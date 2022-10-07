Минстрой России: наша задача — максимально перейти на импортонезависимость

Фото: скриншот трансляции

Строительный комплекс занимает важное место в экономике страны. В связи с этим стоит задача перейти на максимальную импортонезависимость, рассказал первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Александр Ломакин на форуме «100% Татарстан».

— Вообще, стройкомплекс занимает важную роль в экономике страны. Строительный комплекс вместе с комплексом ЖКХ — это более 11 миллионов людей работает, большой объем валового продукты производится и наша задача как раз сделать замкнутый цикл, максимально перейти на импортонезависимость, — сказал он.

Скриншот трансляции

На данный момент Минстрой вместе с Минпромторгом отрабатывают реализацию в России производств современного оборудования, материалов и комплектующих, добавил он.

В августе министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил, что в стране наблюдается тенденция к снижению роста стоимости строительных материалов. До этого он призывал стройотрасль избавиться от некорректно работающих подрядчиков.

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Татьяна Демина