Ирек Файзуллин призвал стройотрасль избавиться от некорректно работающих подрядчиков

В строительной отрасли не должно быть подрядчиков, работающих, «мягко говоря, некорректно на рынке». С таким заявлением выступил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

— Надо проработать самоощущение в своих рядах, — сказал он, обратив внимание, что в России много отрицательных заключений экспертизы. В связи с этим Ирек Файзуллин призвал усилить работу саморегулируемых организаций в строительной отрасли.

Глава Минстроя рассказал, что его ведомство подготовило совместно с ФНС механизм скоринга подрядных организаций, пишет «РИА Новости». В ближайшее время ее презентуют.

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе прошло заседание президиума Госсовета страны, посвященное Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года. На нем Ирек Файзуллин рассказал, что прорабатываются дополнительные меры поддержки ИЖС, а вместе с регионами ведется разработка новой программы ликвидации аварийного жилья. Файзуллин также отметил, что в строительной сфере эффективно внедряются цифровые решения.



Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Татьяна Демина