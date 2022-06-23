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Ирек Файзуллин призвал стройотрасль избавиться от некорректно работающих подрядчиков

17:54, 23.06.2022
Ирек Файзуллин призвал стройотрасль избавиться от некорректно работающих подрядчиков
Фото: minstroyrf.gov.ru

В строительной отрасли не должно быть подрядчиков, работающих, «мягко говоря, некорректно на рынке». С таким заявлением выступил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

— Надо проработать самоощущение в своих рядах, — сказал он, обратив внимание, что в России много отрицательных заключений экспертизы. В связи с этим Ирек Файзуллин призвал усилить работу саморегулируемых организаций в строительной отрасли.

Глава Минстроя рассказал, что его ведомство подготовило совместно с ФНС механизм скоринга подрядных организаций, пишет «РИА Новости». В ближайшее время ее презентуют.

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе прошло заседание президиума Госсовета страны, посвященное Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года. На нем Ирек Файзуллин рассказал, что прорабатываются дополнительные меры поддержки ИЖС, а вместе с регионами ведется разработка новой программы ликвидации аварийного жилья. Файзуллин также отметил, что в строительной сфере эффективно внедряются цифровые решения.

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    Татьяна Демина
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