СМИ: СНБО Украины одобрил санкции против Пригожина, Кириенко, патриарха Кирилла

Фото: wikipedia.org/IAEA Imagebank (на фото — Сергей Кириенко)

Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил список санкций, под которые попали первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, бизнесмены Евгений Пригожин, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Петр Авен и Роман Абрамович, сообщает издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники.



По данным издания, под санкции попали «ключевые российские политики, олигархи». Среди попавших под санкции: украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, экс-президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр Янукович, патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Фото: pixabay.com

В конце сентября США ввели новый пакет санкций против России, в котором фигурируют физические и юридические лица. В санкционный список вошли также председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и зампредседателя правительства РФ Александр Новак, члены семей заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, министра обороны Сергея Шойгу и председателя правительства Михаила Мишустина. Под санкции попали члены Госдумы и Совфеда.



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Маргарита Головатенко