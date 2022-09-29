Чаще всего недвижимость в Татарстане покупают жители Башкирии и Ульяновской области

По данным Росреестра Татарстана, больше всего недвижимостью в Татарстане интересуются жители Башкирии и Ульяновской области.

Также повышенный интерес к покупке был отмечен в следующих регионах: Самарская область, Чувашия, Московская область и Москва, Удмуртия, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Марий Эл и Нижегородская область.

Всего в январе — августе в Росреестр Татарстана поступило 3 тысяч 490 заявлений от жителей других регионов на экстерриториальную регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости, из них 1 224 — это покупка столичной недвижимости.

Покупателей интересует не только казанская недвижимость, спросом у жителей других регионов также пользуется и собственность в Набережных Челнах, Ютазинском, Зеленодольском, Высокогорском и Пестречинском районах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Заявитель может подать документы на совершение учетно-регистрационных действий в отношении объекта недвижимости, находящегося на территории другого субъекта РФ. То есть для этого ему не нужно покидать домашний регион, для проведения таких «удаленных» операций достаточно обратиться в любой офис МФЦ. <...> В этом году такой возможностью уже воспользовалось порядка 5 тысяч татарстанцев, — отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Татарстану Лилия Бурганова.

В августе этого года в Татарстане было совершено 7 783 сделки по купле-продаже жилья, что на 646 сделок больше, чем в июле (7 137 договоров).



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова