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За сутки в России зарегистрировали 24 158 случаев коронавируса

11:35, 03.10.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России зарегистрировали 24 158 случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России за минувшие сутки зарегистрировали 24 158 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в стране выявили 21 073 185 случаев COVID-19.

За сутки выздоровели 35 294 пациента, госпитализировали 1 088 человек. Всего в России вылечились 20 175 902 пациента с COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

91 человек скончался за сутки. Общее число умерших от инфекции в России достигло 387 559.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 3 октября читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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