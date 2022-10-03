За сутки в России зарегистрировали 24 158 случаев коронавируса
В России за минувшие сутки зарегистрировали 24 158 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в стране выявили 21 073 185 случаев COVID-19.
За сутки выздоровели 35 294 пациента, госпитализировали 1 088 человек. Всего в России вылечились 20 175 902 пациента с COVID-19.
91 человек скончался за сутки. Общее число умерших от инфекции в России достигло 387 559.
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