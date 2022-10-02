За сутки в России зафиксировали 30 085 заражений коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировали 30 085 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся по всей стране составляет 21 049 027 человек.

По данным на 2 октября 2022 года, в больницах страны из-за COVID-19 оказались еще 1 383 человека. Выздоровели при этом 46 992 пациента.

Фото: стопкоронавирус.рф

Скончались за сутки 96 заболевших. Таким образом, общее число смертей от инфекции по всей стране составляет 387 468.

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Артем Гафаров