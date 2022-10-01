В Татарстане выявили 475 новых случаев COVID-19 за сутки

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 475 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 180 332.

Госпитализировали 70 пациентов с COVID-19 за минувшие сутки, выздоровели за сутки 872 татарстанца, всего — 173 015.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

По-прежнему не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. С начала пандемии инфекция унесла жизни 2 004 жителей республики.

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Татьяна Леухина