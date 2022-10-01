В России продлили меры поддержки многодетных семей, выплачивающих ипотеку

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство России продлит программу поддержки многодетных семей, благодаря которой они могут получить от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

Программа начнет распространяться на семьи, где третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 года. Срок заключения договора для таких семей продлевается на год вперед — до 1 июля 2024 года.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2023–2024 годах из федерального бюджета на такие выплаты планируется выделить порядка 90 млрд рублей.

На прошлой неделе генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сделать «Семейную ипотеку» бессрочной. По его словам, эта программа является одной из ключевых для развития демографии страны.



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Татьяна Леухина