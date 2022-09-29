В Татарстане выявили 635 новых случаев COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 635 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 179 322.

Госпитализировали за сутки 61 пациента, выздоровели 1 152 человека. С начала пандемии от COVID-19 вылечили 171 107 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По прежнему не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19, всего — 2 004.

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Татьяна Леухина