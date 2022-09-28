В Татарстане за минувшие сутки выявили 637 случаев COVID-19, выздоровели более тысячи пациентов

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 637 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 178 687.

81 татарстанца госпитализировали. Выздоровели 1 094 пациента за сутки, всего — 169 955. По-прежнему не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19 за сутки, с начала пандемии от инфекции скончались 2 004 человека.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Татьяна Леухина