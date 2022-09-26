Минобороны: в условиях частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается

В условиях проведения в России частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается, сообщили в Минобороны.



Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решений о введении военного положения в регионах и закрытии границ из-за частичной мобилизации не принималось. Представитель Кремля признал, что при проведении частичной мобилизации есть случаи нарушения. Он уточнил, что над их исправлением работают губернаторы регионов, активную работу проводят журналисты и общественные организации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что работники, призванные по частичной мобилизации, получат статус военнослужащих и все гарантии, которые получают военнослужащие по контракту.

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Маргарита Головатенко