За сутки в России зарегистрировали 36 605 случаев COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 36 605 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 20 869 714.
Госпитализировали 3 652 человека, выздоровели за сутки 59 547 россиян, всего — 19 860 311.
За сутки в стране умер 101 пациент. С начала пандемии от коронавируса умерли 386 943 россиянина.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 27 сентября читайте в подборке интернет-газеты.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым