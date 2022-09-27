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За сутки в России зарегистрировали 36 605 случаев COVID-19

11:15, 27.09.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России зарегистрировали 36 605 случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России за минувшие сутки выявили 36 605 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 20 869 714.

Госпитализировали 3 652 человека, выздоровели за сутки 59 547 россиян, всего — 19 860 311.

За сутки в стране умер 101 пациент. С начала пандемии от коронавируса умерли 386 943 россиянина.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 27 сентября читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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