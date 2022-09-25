За сутки в России выявили 46 758 случаев заболевания COVID-19

За последние сутки в России выявили 46 758 случаев заболевания коронавирусом, госпитализировали 1 936 человек. Всего заболевших по стране выявили 20 792 921 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 25 сентября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 45 908 человек, всего выздоровевших — 19 756 507 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 95 россиян, всего от инфекции скончались 386 757 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Маргарита Головатенко