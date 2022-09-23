В России за сутки зарегистрировали 53 335 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России коронавирус выявили у 53 335 человек. Всего по стране зарегистрировано 20 694 894 случая COVID-19. Госпитализировали за сутки 3 915 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По данным на 23 сентября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 57 625 человек, всего вылечившихся — 19 652 187 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 104 россиян. Всего от инфекции скончался 386 551 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Маргарита Головатенко