В Казани водитель внедорожника снес забор на детской площадке

Фото: «Вказани поймут»

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как водитель внедорожника устроил ДТП на детской площадке. Инцидент произошел в казанском жилом комплексе «Изумрудный город», сообщается на сайте ТНВ.

Автомобилист задним ходом протаранил припаркованную машину, а после этого разогнавшись снес металлическое ограждение детской площадки.

В момент происшествия во дворе не было людей. В комментариях пользователи предположили, что водитель был пьян или за рулем находится неопытный водитель, который перепутал педали.

Напомним, в июле 14-летний подросток на автомобиле Daewoo Nexia врезался в детскую площадку в одном из казанских дворов и попытался скрыться с места происшествия.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 14-летний уроженец Узбекистана, забрав ключи от машины старшего брата, вышел во двор и завел транспортное средство. Коробка передач была включена на заднюю скорость. После чего автомобиль начал двигаться назад и снес две горки на детской площадке.

В отношении матери подростка инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции «Промышленный» составили протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями и иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

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Максим Кокунин