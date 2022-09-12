В августе Татарстан вошел в топ-3 регионов с наиболее подорожавшей «вторичкой»

Аналитики сервиса «Домклик» от Сбера проанализировали изменения, которые произошли на рынке недвижимости к августу 2022 года. Они рассмотрели ключевые характеристики рынка: спрос на ипотеку, стоимость квадратного метра, величина средней скидки и т.п.



Прирост количества ипотечных сделок замедлился. Если в июле общее количество сделок по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 58%, то в августе — на 44%. Лидерами этому показателю стали небольшие регионы: например, Магаданская область (103,8%), Ивановская область (88,1%), Хакасия (75,4%). В Москве зафиксирован наименьший прирост (30,1%) среди топ-10 крупнейших регионов.

Лидерами по количеству выдач ипотечных кредитов остаются Москва (4,8 тыс. выданных ипотечных кредитов), Московская область (4,7 тыс.) и Санкт-Петербург (3,3 тыс.). В Татарстане в августе граждане заключили 1 875 сделок, прирост к июлю составил 44,9%.

В августе вторичная недвижимость по всей стране была востребована сильнее, чем первичное жилье. Доля сделок на вторичном рынке в РФ составляет 73,3%, на первичном — 19,6%. Татарстанцы покупали «вторичку» в 77,8%, «первичку» — в 12,9% случаев.

По-прежнему востребованы льготные программы (господдержка, семейная ипотека, ИТ-ипотека). Доминирует среди них ипотека с господдержкой. В августе на льготных условиях в среднем по России было выдано 25,5% от всех ипотечных кредитов, в Татарстане — 26,6% (8,3% — по семейной ипотеке, 18% — с господдержкой).

Согласно данным о заключенных сделках, вторичная недвижимость в России за август подорожала на 3,6%. Среди регионов, лидирующих по количеству выданных ипотек, сильнее всего «вторичка» подорожала в Свердловской области (+17%), Татарстане (+6%) и Башкортостане (+4,4%).

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ПАО «Сбербанк»

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