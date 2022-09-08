За сутки в России выявили 50 618 случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 50 618 случаев заражения COVID-19. Всего заболевших по стране зарегистрировано 19 908 189 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 8 сентября, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 50 293 пациента. Всего выздоровевших — 18 926 609 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 93 россиян. Всего от инфекции скончались 385 069 человек. За сутки госпитализировали 3 611 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Максим Кокунин