«Соллерс» запустит производство автомобилей собственного бренда в ОЭЗ «Алабуга» уже в этом году

«Соллерс авто» в этом году начнет производство двух новых моделей легких коммерческих автомобилей собственного бренда на заводе в Татарстане, сообщает «РИА Новости».

По словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова, выпуск легких коммерческих автомобилей позволит ПАО «Соллерс авто» заменить приостановленное производство Ford Transit, а также расширить линейку на рынке в данном сегменте.

В ведомстве отметили, что производство новых моделей начнется на заводе в особой экономической зоне «Алабуга». Речь идет об автомобилях бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 тонн.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что «Соллерс» планирует возобновить работу своих заводов в Елабуге и во Владивостоке, где раньше собирали Ford Transit.

— Намерены производить, намерены загружать наши заводы, и не только в Елабуге, но и во Владивостоке. Вопрос во времени и конкретике, которую пока я вам сказать не смогу, — сказал гендиректор компании Николай Соболев.

Также он сообщил, что ПАО «Соллерс Авто» планирует запустить собственный бренд и создавать проекты, где оно будет единственным правообладателем.

— У нас, вы знаете, до сих пор есть совместные предприятия с Ford, Mazda и с Isuzu <…>, которые в настоящий момент не производят продукцию, и, естественно, на этих мощностях мы будем делать новые проекты. И теперь мы точно понимаем, что мы будем в этих проектах основным, а в некоторых проектах и единственным инвестором. И самое главное — что мы в этих проектах будем правообладателем, то есть мы точно должны иметь доступ к правам интеллектуальной собственности с возможностью доработки, переработки и создания на их базе новых продуктов и новых платформ, — пояснил гендиректор.

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Максим Кокунин