В июле средний размер лимита по кредиткам в Татарстане составил 67 309 рублей — это много или мало?
В июле 2022 года средний размер лимита по кредитным картам в Татарстане составил 67 309 рублей, следует из данных Национального бюро кредитных историй.
По этому показателю Татарстан занял 11-ю строчку в рейтинге из 30 российских регионов.
В июле 2022 года средний размер лимита по кредиткам в Татарстане составил 67 309 рублей — это:
- $1 115, или €1 122, по курсу ЦБ на сегодня.
- На 2 691 рубль меньше среднего лимита по кредитке в целом по России — 70 тысяч рублей.
- В полтора раза меньше, чем в Москве — в столице России средний лимит по кредитке составляет 105 329 рублей, что является самым высоким результатом.
- На 8 209 рублей больше, чем в Удмуртии — 59 100 рублей. Соседняя с Татарстаном республика занимает последнее место в рейтинге регионов России по среднему лимиту на кредитках.
- Более чем на 18 тысяч рублей меньше, чем в Ханты-Мансийском автономном округе — 85 350 рублей.
- На 4,9% больше, чем в июне 2022-го — тогда средний лимит составил 64 136 рублей.
- Почти на 15 тысяч больше средней зарплаты по Татарстану в мае 2022 года — она, по последним данным Росстата, составляет 52 789 рублей.
- Четыре минимальных размера оплаты труда — в Татарстане с 1 июля он установлен в размере 16 700 рублей.
- На 7 670 рублей меньше лимита по кредитным картам в Татарстане по итогам февраля 2022 года — 74 979 рублей.
- Чуть больше, чем год назад — в июле 2021-го средний лимит составлял 67 402 рубля.
- На 16 829 рублей (больше размера МРОТ в Татарстане прямо сейчас, — прим. ред.) больше, чем в январе — августе 2019 года — 50 480 рублей.
Дарья ПинегинаЭкономикаФинансыБанкиАналитика Татарстан
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