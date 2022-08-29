АвтоВАЗ вернулся к графику пятидневной рабочей недели

Все предприятия АвтоВАЗа, а также дочерние общества предприятия с сегодняшнего дня вернулись к графику полной 5-дневной рабочей недели. При этом в автосборочном комплексе в Тольятти введена 6-дневная рабочая неделя со скользящим выходным днем, говорится в сообщении компании.

Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов отметил, что данные меры необходимы для удовлетворения спроса на новые автомобили, который вырос благодаря программе льготного кредитования, введенной Минпромторгом России. Также по его словам, с начала осени компания откроет дополнительный набор персонала на сборочные линии в Тольятти.

— Искренне благодарю всю команду АвтоВАЗа, которая в кратчайшие сроки смогла нормализовать ситуацию на наших заводах в Тольятти и Ижевске и, несмотря на сложную обстановку санкционного давления, перезапустить выпуск автомобилей [...] — сказал Соколов.

Фото: lada.ru

В середине августа заместитель председателя профорганизации предприятия Валерий Королев также сообщал, что сотрудники АвтоВАЗа начинают возвращаться к полному режиму работы.



Напомним, с 6 июня на АвтоВАЗе действовал четырехдневный рабочий режим сроком на три месяца, который был введен в связи с кризисом в поставках электронных компонентов.



Кроме того, организация сообщала, что сотрудники автосборочного комплекса АвтоВАЗа с 15 августа по 28 августа перейдут на пятидневный режим работы, а с 29 августа по 27 ноября — на шестидневный.



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Максим Кокунин