В России может появиться система проверки данных абонентов

Законопроект о создании единой информационной системы проверки данных абонентов доработан, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Отмечается, что данный законопроект был принят в первом чтении в 2019 году, но с тех пор не рассматривался из-за некоторых замечаний. Теперь он будет вновь вынесен на обсуждение в Госдуме в осеннюю сессию.

— Все замечания к законопроекту были устранены. Были вопросы у Минцифры, которое хочет, чтобы эта система была государственной, а не частной. Мы ничего против этого не имеем. Центробанк эту инициативу поддерживает, — сказал Аксаков.

По его словам, подобная система уже была создана в Минцифры и успешно прошла проверки, показав свою эффективность. В 2019 году предлагалось, чтобы система была создана операторами связи, но далее Кабмин предложил сформировать ее банкам, сейчас этот вопрос решился.

— Например, какой-то мошенник при заключении договора указывает номер мобильного телефона. Банк делает запрос в систему, куда операторы передают данные, и в течение нескольких секунд узнает, принадлежит ли эта сим-карта данному гражданину. Если нет, то к нему будут уже другие вопросы: как он получил этот номер телефона, — рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

24 июля эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, что мошенники реже всего атакуют или вовсе избегают тех, кто общается односложно, категорично или грубит.

Однако не все готовы грубить или троллить. В этом случае она посоветовала просто прервать разговор и внести абонента в черный список.

Дайнеко отметила, что чем меньше человек идет на контакт, тем реже его будут беспокоить. Эксперт напомнила о правилах цифровой безопасности: не передавать банковские данные, не переходить по сторонним ссылкам, не загружать программы или игры из непроверенных источников.



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Максим Кокунин