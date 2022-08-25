В Казани почтили память поэта-героя Мусы Джалиля и его соратников — видео

Фото: кадр видео / ТНВ

Сегодня в Казани почтили память поэта-героя Мусы Джалиля и его соратников. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

25 августа к монументу у Спасской башни Казанского кремля ежегодно приходят сотни людей, чтобы почтить память Мусы Джалиля.

Напомним, в этот день в 1944 году татарского поэта Мусу Джалиля казнили в Берлине. В плен к фашистам он попал в июле 1942 года, получив ранение в боях под Мясным Бором. Вступил в немецкий комитет татаро-башкирского легиона «Идель-Урал», чтобы вместе с легионерами войти в их подпольную группу и устраивать побеги военнопленных.

В 1943 году его арестовали и поместили в тюрьму Моабит, за год пребывания в которой Джалиль написал знаменитую книгу стихов — «Моабитские тетради». Информация о подвиге поэта и других подпольщиков из «Идель-Урала» поступила не сразу. В 1946 году МГБ СССР даже завело на него розыскное дело по подозрению в измене Родине и пособничестве врагу.

Но через некоторое время в СССР попали четыре тетради со стихами, написанными Мусой Джалилем в плену и в тюрьме перед казнью. Спасенные военнопленные рассказали о подвиге подпольщиков, вот их имена: Муса Джалиль, Гайнан Курмашев, Абдулла Алиш, Фуат Сайфульмулюков, Фуат Булатов, Гариф Шабаев, Ахмет Симаев, Абдулла Батталов, Зиннат Хасанов, Ахат Атнашев и Салим Бухаров



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Маргарита Головатенко