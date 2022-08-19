62% жилья в России ввели индивидуальные застройщики

Минстрой России подвел итоги работы строительной отрасли за первые шесть месяцев 2022 года на фоне изменившихся макроэкономических условий. В ведомстве зафиксировали падение ввода многоквартирного жилья и рекорд в сегменте ИЖС.

В I полугодии 2022 года объем введенного многоквартирного жилья составил 19,7 млн кв. метров — это на 22% больше, чем в первом полугодии прошлого года. 39,2 млн кв. метров ввели индивидуальные застройщики — это 62% от всего жилья в стране.

Активно развивается долевое строительство: по данным на 1 июля, по схеме с использованием счетов эскроу построено 30,5 млн кв. метров жилья. Еще 97,5 млн кв. метров находится в стадии строительства. 54 тыс. граждан, ранее пострадавших от недобросовестных застройщиков, смогли восстановить свои права.

В I полугодии 2022 года выданы разрешения на строительство 22,5 млн кв. метров жилья — это на 21% больше, чем годом ранее. Особое внимание уделяется господдержке застройщиков — субсидированию ставок по кредитам, льготной ипотеке, сокращению количества требований и обязательных процедур. Из перечня согласований при строительстве удалось убрать почти 300 действий, что привело к сокращению на треть сроков инвестиционного и строительного циклов.

Серьезным вызовом для отрасли стали санкции, но проблема импортозамещения строительных материалов активно решается: на июль 2022 года для 740 из 944 наименований были найдены аналоги — отечественные или ввозимые из дружественных стран. Сложнее с программным обеспечением: по прогнозам Минстроя, переход на российское ПО в сфере градостроительства займет от 3 до 5 лет.

Тем не менее Минстрой России продолжает работать над цифровизацией отрасли. В частности, ведется работа по созданию информационной системы управления строительными проектами объектов капитального строительства, внедрение которой позволит перевести до 80% документов в машиночитаемую информационную модель, что усилит контроль за целевым расходованием средств на проектирование и строительство.

Неблагоприятные макроэкономические условия также привели к незначительному падению числа работников строительной сферы России. В настоящий момент в ней занято около 6,1 млн сотрудников, а в допандемийный период отрасль обеспечивала рабочими местами 6,4 млн человек. К 2030 году, по подсчетам Минстроя, в связи с ростом объемов строительства потребуется привлечь еще порядка 1 млн человек.

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Материал подготовлен совместно с пресс-службой Проектной Дирекции Минстроя России