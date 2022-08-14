«Татэнергосбыт» зарегистрировал новый домен

Фото: Ринат Назметдинов

АО «Татэнергосбыт» зарегистрировал новый домен — татэнергоcбыт.рф. Информация об этом появилась в системе «СПАРК-Интерфакс».

Вместе с этим у компании по-прежнему работает и доступен сайт на домене tatenergosbyt.ru. Наполнение и оформление у обоих сайтов одинаковое.

При поиске сайта компании в первую очередь всплывает адрес страницы с доменной зоной «ru».



В апреле «Реальное время» рассказывало, что АО «Татэнергосбыт» призвали к ответу за продажу электроэнергии татарстанским домам престарелых и инвалидов по завышенным ценам. В ФАС указали, что соцучреждения приравнены к категории населения и должны были платить за свет значительно меньше.

В самой энергосбытовой компании заявили, что не получили от потребителей документов, подтверждающих возможность применения иного тарифа. Дело против поставщика возбудили после плановой проверки. Детали — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина